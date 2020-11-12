Сильно избитый на «Площади перемен» 31-летний Роман Бондаренко умер в больнице

Романа Бондаренко жестоко избили неизвестные, он попал в милицию, а оттуда его в крайне тяжелом состоянии привезли в реанимацию. Фото: соцсети.

Вечером в четверг, 12 ноября, в реанимации больницы скорой помощи в Минске скончался избитый неизвестными в масках 31-летний минчанин с «Площади перемен» Роман Бондаренко. Это подтвердила его сестра в соцсетях и журналистам.

«Комсомолка» сообщала о страшном происшествии, случившемся на улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября. Там была стычка неизвестных в масках, которые срезали ленты, с местными жителями.

В пресс-службе МВД, сказали, что на так называемой «Площади Перемен» случился конфликт и драка из-за БЧБ-ленточек. А на потасовку по вызову граждан приехали правоохранители. По официальному сообщения МВД они затем вызвали скорую пострадавшему 31-летнему мужчине. Куда вызывалась скорая, не уточняется.

По словам очевидцев, пострадавшего Романа Бондаренко из двора увозили не на машине медиков, а на микроавтобусе силовиков, и он был в сознании. Позже соседи узнали, что молодой мужчина находится в больнице с ЧМТ и уже перенес многочасовую операцию, у него отек мозга и кома. Говоря с «Комсомолкой» о состоянии минчанина, врачи не стали скрывать, что шансов выжить у парня мало.

Спустя почти сутки, вечером 12 ноября, родные подтвердили, что Роман Бондаренко скончался от полученных травм в БСМП.

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