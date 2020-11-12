За помощью в фонд BYSOL обратились более 460 уволенных силовиков

Основатель фонда BYSOL считает, что на местах силовиков запугивают, а цифра реально уволенных в разы больше озвучиваемой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, сколько экс-силовиков в Беларуси ушли из органов и обратились за помощью, сообщил ресурс «Радио Свобода» со ссылкой на Ярослава Лихачевского, сооснователя инициативы BY_help и фонда BYSOL.

По словам Лихачевского в фонд обратились без малого 500 бывших сотрудников силовых структур. А совсем недавно произошел буквально всплеск заявок.

- Поступили обращения от 461 представителя силовых ведомств. Это те люди, которые записали видеообращение, затем заполнили все необходимые документы. Считаю, что это лишь часть уволившихся. На местах силовиков запугивают, им говорят, что наши деньги (средства фонда - Ред.) поступают от «кукловодов», они боятся и зомбированы. Допускаю, что реальное количество уволившихся силовиков в несколько раз больше этой цифры, - прокомментировал Лихачевский.

Также в интервью сооснователь фонда напомнил, что в BYSOL приняли решение с 3 ноября 2020-го года прекратить прием новых заявок о помощи от экс-силовиков. Аргументируя это тем, что «у сотрудников после августовский событий была масса времени», чтобы подумать и принять решение.

- Как только фонд сообщил о прекращении поддержки, начался всплеск заявок от силовиков, - добавил Лихаческий.

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