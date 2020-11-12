В МВД сообщили о задержании блогера и анархиста Николая Дедка и опубликовали видео, где он дает признания в подавленном состоянии

Николай Дедок является подозреваемым в уголовном деле об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Фотоиллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что в Минске был задержан блогер и администратор телеграм-канала «Мiкоlа», оцененном правоохранителями, как радикального, проинформировала пресс-служба МВД.

Как сообщили в силовом ведомстве, 32-летний минчанин Николай Дедок является активистом анархистского движения, его подозревают в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

- Задержанный на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Мiкоlа», где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия. Там же публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывал к угрозам, травле и насилию, оскорблял милиционеров, журналистов и государственных служащих, - прокомментировал на видео оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД со скрытым лицом и измененным голосом.

Последнее время минчанин находился в поселке Сосновом, что в Осиповичском районе. Там при обыске силовики обнаружили иностранные банковские платежные карты и крупные суммы денег в различной валюте, стеклянные бутылки с коктейлями Молотова, листовки, наклейки, протестную атрибутику и компьютерную технику.

По словам правоохранителей Николай Дедок сейчас активно сотрудничает со следствием и дает признания. В видео есть этот момент: задержанный мужчина находится в подавленном состоянии, у него руки за спиной, по всей видимости в наручниках, покраснения вокруг глаз, слезоточивость. Он говорит, что к анархистской субкультуре относится с 2003 года.

- Наша цель и задача свержение государства, (неразборчиво) системы. Контент (Прим.: его каналов) призывает к свержению режима, на борьбу с правоохранительными органами, - говорит Николай Дедок на видео.

Позже в ролике появляются другие кадры с Дедком, он уже стоит на фоне белорусского государственно флага и говорит, что раскаивается в содеянном, а при смене кадра добавляет: «Люблю свою страну».

Как добавили в пресс-службе МВД, правоохранители продолжают работу по установлению других участников радикальных телеграм-чатов.

В БелаПАН уточнили, что Николай Дедок является бывшим политзаключенным. Под стражу он был взят в осенью 2010-го года, а в мае 2011-го его приговорили к 4,5 годам заключения, признав виновным в совершении злостного хулиганства (ч. 2 ст. 339 УК РБ). В ноябре 2014-го года заключение было продлено еще на один год - из-за злостного неповиновения требованиям администрации исправительного учреждения (ст. 411 УК РБ). В августе 2015-го года под давлением международной общественности был помилован Александром Лукашенко и вышел на свободу.

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