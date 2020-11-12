Фотофакт. На «Площади Перемен» в Минске сотни людей стихийно собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

К 22.00 вечера на "Площадь перемен" пришли около 1000 человек, а новые все прибывают. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ранее «Комсомолка» сообщала о погибшем после избиения неизвестным из-за БЧБ-лент во дворе собственного дома Романе Бондаренко. 31-летний минчанин поступил в больницу скорой помощи в тяжелом состоянии и скончался спустя менее суток, не приходя в себя.

Вечером 12 ноября родные молодого мужчины сообщили о его смерти, на «Площади перемен» стали собираться люди, сообщает корреспондент «Комсомолки».

К муралу во дворе "Площади перемен" несут цветы, свечи и плакаты. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сотни людей почтили память погибшего минчанина минутой молчания, они несли цветы и свечи к муралу, который постоянно подвергается нападкам и у которого происходил трагический конфликт.

Около 22.00 часов наш корреспондент сообщал, что во дворе дома собралось около 1000 человек, а люди все продолжали активно прибывать. По периметру ездят авто и сигналят. Жители с верхних этажей многоэтажки предупредили, что по периметру квартала видны микроавтобусы, похоже, с силовиками, но никаких действий не предпринимается.

После 22.00 вечера на "Площадь перемен" продолжали идти люди. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

К микрофону подходят люди, которые лично знали погибшего Романа Бондаренко, они говорят о том, каким он был человеком. Толпа скандирует «Жыве Беларусь!» и «Не забудем, не простим!». Солидарную скорбь выражают и в других микрорайонах: люди просто зажигают свечки на своих подоконниках, вывешивают плакаты в своих районах, зажигают свечи на проспекте Дзержинского и в других частях Минска. Вдоль улицы Червякова люди стали становиться в цепи солидарности, здесь и на прилегающих улицах большое скопление авто.

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