В Минске в многоэтажке на Цнянской случился пожар. Погиб мужчина

В Минске в одной из квартир на Цнянской случился пожар. Погиб мужчина. Фото: МЧС

В Минске в многоэтажном доме на Цнянской в одной из квартир произошел пожар. Погиб мужчина. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Сообщение о дыме в тамбуре квартир в Минске, которые находятся на улице Цнянской, 5, поступило в часть в четверг, 12 ноября. Сотрудникам МЧС, когда они приехали на место, удалось выяснить, что возгорание произошло на 5-м этаже в двухкомнатной квартире. В соседней с горящей комнате спасатели обнаружили на кровати мужчину без сознания. Его вынесли и передали врачам из скорой помощи. Через какое-то время медики констатировали смерть, - пояснили в МЧС.

И добавили, что эвакуация жильцов не проводилась. Пожар удалось ликвидировать.

В результате возгорания в комнате повреждено имущество и была закопчена квартира.

Устанавливается причина, по которой произошло возгорание.

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