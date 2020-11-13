США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политзаключенных

США вновь призвали белорусских властей остановить насилие и освободить политзаключенных. Фото: ТАСС

США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политических заключенных. Данное заявление Госсекретаря Америки Майка Помпео было опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Помпео в заявлении отметил, что на сегодняшний день в Беларуси уже более 100 человек были признаны политзаключенными, арестованы за требование соблюдения свобод и прав, а также за участие в мирных акциях протеста.

- Америка на стороне тех, кто на данный момент все еще находится в заключении и числится пропавшим без вести, тех, кто был убит, а также тех, кто и дальше продолжает отстаивать право выбирать лидеров на честных и демократических выборах. Мы вновь призываем власти Беларуси остановить насилие, освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с представителями Координационного совета и гражданским обществом, - говорится в заявлении.

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