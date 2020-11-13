В МАРТ рассказали, что за нарушение масочного режима могут оштрафовать руководителей заведений

За нарушение масочного режима могут оштрафовать руководителей заведений Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За нарушение масочного режима могут оштрафовать руководителей заведений. Об этом сообщил в новостях на «Беларусь 1» начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

- В первую очередь ответственность за соблюдение обязательного масочного режима возложена на субъекты и организации торговли и общественного питания. У работников должны быть маски, перчатки и антисептики. Различные заведения, среди которых парикмахерские, мастерские, торговые центры, могут запретить входить тем, кто будет без средств защиты, - пояснил Жигало.

Напомним, что обязательный масочный режим в Минске был введен с 12 ноября.

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