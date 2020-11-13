«От таких незаменимых людей зависит стабильность Беларуси»: Лукашенко поздравил аграриев Могилевской области

Лукашенко поздравил аграриев Могилевской области с подведением итогов сельскохозяйственного года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко поздравил 13 ноября аграриев Могилевской области с подведением итогов сельскохозяйственного года. В обращении он отметил, что представители агропромышленного комплекса трудились слаженно. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

- Удалось собрать достойный урожай в 1,2 миллиона тонн зерновых и увеличить сразу на треть показатели 2019 года. Животноводы, механизаторы, агрономы подошли с ответственностью и самоотдачей к своему делу. И я благодарю каждого из них от души за работу, которая никогда не останавливается. Именно от таких незаменимых людей, как вы, зависит стабильность Беларуси, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в будущем агропромышленный комплекс станет движущей силой развития региона, а рынки сбыта будут расширяться.

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