В Полоцком районе прокуратура ищет незакрытые колодцы и незапертые чердаки: знаете где - звоните!

В Полоцке прокуратура занялась незакрытыми люками - недавно в ливневом колодце нашли тело погибшего ребенка. Фото: Следственный комитет.

Полоцкая прокуратура начала проверку по выявлению объектов, опасных для жизни и здоровья людей. К этому прокуроры предлагают подключиться всем неравнодушным.

Речь идет об аварийных зданиях, незакрытых ливневках и люках, незапертых чердаках, незавершенных стройках и любых других потенциально опасных местах.

Всех, кто знает, где в Полоцке и его окрестностях есть такие опасные места, просят сообщать по телефону 8021 446 24 43. Прокуратура заставит тех, в чьем ведении находится объект, устранить опасность или сделать опасные зоны недоступными и привлечет к ответственности.

Недавно в Полоцке произошла трагедия - в ливневом колодце нашли мертвым восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, колодец был закрыт вместо люка досками, и то лишь частично. После этого трагического случая полочане начали массово сообщать о незакрытых ливневых и канализационных колодцах.

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