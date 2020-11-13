В Бресте водитель не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В Бресте водитель не справился с управлением и протаранил несколько пролетов дорожного ограждения. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- Авария произошла в четверг, 12 ноября. Напротив одного из домов, который находится по улице Янки Купалы, водитель не справился с управлением. По данной причине автомобиль занесло, он врезался и протаранил несколько пролетов ограждения, после чего перевернулся, - сообщили в ведомстве.

Удалось установить, что за рулем автомобиля находился 20-летний водитель. В результате случившегося он не пострадал, а пассажир, который находился в салоне, был доставлен в больницу.

Устанавливаются причины случившегося.

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