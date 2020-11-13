Погода в Беларуси в выходные, 14 - 15 ноября: до 9 градусов тепла, но с дождями и мокрым снегом

Погода в Беларуси в выходные 15-4-15 ноября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в выходные 14 и 15 ноября, ожидается до 9 градусов со знаком плюс, но с дождями и мокрым снегом. Об этом сообщили в БелТА.

В субботу, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки: дожди и мокрый снег. В некоторых районах страны возможен туман, а утром слабый гололед. Ветер будет преобладать южный.

В субботу ночью в Беларуси температура воздуха составит от -3 до +3, а в юго-западных районах страны - до +5. Днем воздух прогреется до 6 градусов со знаком плюс, а по юго-западу - до 9 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, ночью по юго-востоку Беларуси ожидается дождь с мокрым снегом. В некоторых районах возможен слабый туман. А утром - гололед. Ветер опять же будет преимущественно южный.

Ночью 15 ноября будет от -1 до +5 градусов, по востоку Беларуси - до -3. Днем воздух прогреется до 6 градусов со знаком плюс, а по юго-западу - до 9 градусов.

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