В Кобрине парень из Казахстана чеканил фальшивые белорусские монеты и печатал купюры на принтере

Молодой казахстанец печатал фальшивые белорусские деньги и расплачивался ими с пожилыми продавцами на рынке. Фото: МВД.

Милиция поймала в Кобрине фальшивомонетчика из Казахстана. Молодому человеку 21 год. Как сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома, казахстанец печатал белорусские деньги при помощи лазерного принтера. Партию изготовленных фальшивок он хранил в частном доме. Всего правоохранительные органы нашли более 14 тысяч белорусских рублей, изготовленных таким способом, - деньги были напечатаны при помощи цветной электрографии, а вместо защитной нити на них нанесена полоска серебристой краской.

Молодой человек подделывал не только купюры. У него нашли также пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, 50 и 20 копеек.

Казахстанец сбывал купюры с декабря прошлого года на брестских рынках, в основном расплачивался ими с пожилыми продавцами.

За изготовление, хранение и сбыт поддельных денег в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.