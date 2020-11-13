В Кобрине парень из Казахстана чеканил фальшивые белорусские монеты и печатал купюры на принтере

Молодой казахстанец печатал фальшивые белорусские деньги и расплачивался ими с пожилыми продавцами на рынке. Фото: МВД.
Милиция поймала в Кобрине фальшивомонетчика из Казахстана. Молодому человеку 21 год. Как сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома, казахстанец печатал белорусские деньги при помощи лазерного принтера. Партию изготовленных фальшивок он хранил в частном доме. Всего правоохранительные органы нашли более 14 тысяч белорусских рублей, изготовленных таким способом, - деньги были напечатаны при помощи цветной электрографии, а вместо защитной нити на них нанесена полоска серебристой краской.
Молодой человек подделывал не только купюры. У него нашли также пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, 50 и 20 копеек.
Казахстанец сбывал купюры с декабря прошлого года на брестских рынках, в основном расплачивался ими с пожилыми продавцами.
За изготовление, хранение и сбыт поддельных денег в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
Парень не только печатал купюры на лазерном принтере, у него было оборудование для чеканки монет. Фото: МВД.