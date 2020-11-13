«Была диагностирована алкогольная интоксикация»: в СК рассказали, что проводится проверка по факту смерти 31-летнего Романа Бондаренко

В СК сообщили, что проводится проверка по факту смерти 31-летнего Романа Бондаренко Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что проводится проверка по факту смерти 31-летнего Романа Бондаренко. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- По информации, в среду, 11 ноября, в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома, который находится на улице Червякова в Минске, случилась драка между агрессивно настроенными жителями, вешавшими бело-красно-белые ленты, и теми, кто их снимал. Сотрудники, которые приехали на место, обнаружили мужчину, у которого были телесные повреждения, а также признаки алкогольного опьянения. Его доставили в Центральное РУВД, чтобы выяснить детали случившегося, - сообщили в СК.

И добавили: в какой-то момент мужчине стало хуже, и сотрудники милиции вызвали скорую помощь.

- После осмотра врачей мужчина был госпитализирован в больницу. Уже там у него диагностировали алкогольную интоксикацию. Уже 12 ноября, несмотря на оказанную медиками помощь, мужчина скончался, - пояснили в ведомстве.

На место случившегося приезжали сотрудники оперативно-следственной группы. Чтобы установить точную причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также была изъята необходимая документация. Будет проведен анализ видео, которые размещены в интернете.

Проводится проверка.

В то же время в телеграм-канале «Белые халаты» был опубликован документ, в котором написано о том, что в крови умершего Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя. На момент публикации подлинность данного документа не была подтверждена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи рассказали о состоянии 31-летнего Романа Бондаренко на данный момент.

По словам медиков, шансов выжить у парня мало (подробности).