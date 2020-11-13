«Меняем итальянские трансформаторы на российские». Белорусская АЭС может снова заработать на следующей неделе

На БелАЭС меняют итальянские трансформаторы на российские. Фото: официальный сайт БелАЭС.

Руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин предполагает, что на следующей неделе атомная станция снова начнет вырабатывать электроэнергию. В интервью «Коммерсанту» он назвал ситуацию с Белорусской АЭС не критической, а вполне рабочей и заметил, что такие ситуации не раз случались в практике российских энергетиков.

Полянин рассказал изданию, что причина остановки станции - в поломке импортного оборудования, которое сейчас заменяют на российское.

- Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом». Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели, - сказал Виталий Полянин.

Напомним, после того как Александр Лукашенко принял участие в торжественном пуске БелАЭС, атомная электростанция прекратила работу из-за технических неполадок.