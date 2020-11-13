Брест стал последним областным центром, где вводится масочный режим

С 14 ноября в Бресте вводится обязательный масочный режим. Об этом 13 ноября в своем телеграм-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

- Приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября, - проинформировал Александр Рогачук. Документ ожидает подписания.

Председатель горисполкома провел совещание по эпидемиологической ситуации в Бресте.

- Информирую, что в учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи, - сообщил Рогачук.

О количестве заразившихся коронавирусом в Бресте, а также о том, какие больницы заняты такими пациентами, глава города не уточняет. По информации «КП», в Бресте как минимум два учреждения отвели для пациентов с ковидом: Центральную городскую больницу на Лактионова и Брестскую городскую больницу №1 на Кижеватова.

Ранее горисполком вынес решение об ограничении времени работы увеселительных заведений и кафе до 23.00.