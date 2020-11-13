В Минске в общественном транспорте появятся специальные наклейки-напоминания о масочном режиме Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске в общественном транспорте появятся специальные наклейки, которые будут напоминать о масочном режиме. Об этом сообщили в БелТА.

- В пятницу, 13 ноября, мы их распечатаем, а в выходные повесим. Наклейки в формате А5 будут размещены на каждой двери автобуса, троллейбуса, трамвая и напоминать жителям города об обязательном масочном режиме, - рассказал генеральный директор «Минсктранс» Олег Дзюбенко.

Аналогичные наклейки-напоминания поручил разместить в метро и маршрутных такси зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

На данный момент в общественном транспорте Минска уже используются звуковые напоминая о масочном режиме и соблюдении социального дистанцирования.

Напомним, что обязательный масочный режим был введен в Минске 12 ноября.

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