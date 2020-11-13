Александру Лукашенко подарили торт в виде БелАЭС

Александр Лукашенко получил торт, выполненный в виде макета атомной электростанции. Фото: Пул Первого.
Александр Лукашенко получил в подарок торт, выполненный в виде макета Белорусской АЭС. Фото торта появилось в телеграм-канале Пул Первого.
Снимок сделан во Дворце Независимости, где Лукашенко 12 ноября принимал с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.
Лакомство в виде атомной электростанции должно символизировать «одновременно энергетическую и продовольственную безопасность государства», отмечает агентство Минск-Новости.
Именно продовольственную тему, а в частности уборку и хранение урожая, обсуждал Александр Лукашенко во время совещания с Александром Субботиным и Иваном Крупко.
Работа БелАЭС была приостановлена после того, как Александр Лукашенко принял участие в ее торжественном открытии. Сейчас ведется замена итальянского оборудования на российское, предполагается, что на следующей неделе атомная электростанция возобновит работу.