Александру Лукашенко подарили торт в виде БелАЭС

Александр Лукашенко получил торт, выполненный в виде макета атомной электростанции. Фото: Пул Первого.

Александр Лукашенко получил в подарок торт, выполненный в виде макета Белорусской АЭС. Фото торта появилось в телеграм-канале Пул Первого.

Снимок сделан во Дворце Независимости, где Лукашенко 12 ноября принимал с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.

Лакомство в виде атомной электростанции должно символизировать «одновременно энергетическую и продовольственную безопасность государства», отмечает агентство Минск-Новости.

Именно продовольственную тему, а в частности уборку и хранение урожая, обсуждал Александр Лукашенко во время совещания с Александром Субботиным и Иваном Крупко.

Работа БелАЭС была приостановлена после того, как Александр Лукашенко принял участие в ее торжественном открытии. Сейчас ведется замена итальянского оборудования на российское, предполагается, что на следующей неделе атомная электростанция возобновит работу.