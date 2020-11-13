Песков: Россия поддерживает не Лукашенко лично, а легитимного президента братской Беларуси

Песков заявил, что Россия поддерживает не Лукашенко, а легитимного президента Беларуси. Фото:

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу RT о том, что Россия поддерживает не Александра Лукашенко лично, а легитимного президента братской Беларуси.

- Хотелось бы отметить, что мы поддерживаем не Александра Лукашенко, а легитимного президента братской Беларуси. Также Россия выступает за законность в нашей братской стране и поддерживает ее, - заявил Песков.

И подчеркнул, что народы России и Беларуси - родственные народы.

- И Беларусь, и Россия очень дорожат союзническими отношениями, которые у них есть на данный момент, - отметил пресс-секретарь президента России.

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