Не на ту напал. Могилевчанин избил женщину, похожую на его знакомую, которую он недолюбливал

Мужчина избил женщину, которая была похожа на его знакомую. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Могилеве от действий незнакомца пострадала 44-летняя женщина. Неизвестный напал на нее на лестничной площадке одного из жилых домов по улице Якубовского.

Это произошло вечером. Незнакомец схватил женщину за горло и начал душить. Она сумела вырваться и тут же вызвала милицию. Правоохранительные органы задержали 36-летнего неработающего могилевчанина, который ранее уже был судим.

Оказалось, что мужчина обознался: он принял женщину за свою знакомую.

- Мужчина испытывал к своей знакомой сильную неприязнь. В тот вечер он находился в состоянии алкогольного опьянения. Не особо дружелюбный со своей знакомой и в трезвом виде, будучи пьяным, он совсем перестал себя контролировать, - рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Женщины были похожи по телосложению и цвету волос, а на полутемной лестничной клетке мужчине показалось, что это именно его знакомая.

Сейчас правоохранительные органы дают правовую оценку действиям могилевчанина.