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Не на ту напал. Могилевчанин избил женщину, похожую на его знакомую, которую он недолюбливал

Хулигана поймали, его действиям дадут правовую оценку
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина избил женщину, которая была похожа на его знакомую.

Мужчина избил женщину, которая была похожа на его знакомую.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Могилеве от действий незнакомца пострадала 44-летняя женщина. Неизвестный напал на нее на лестничной площадке одного из жилых домов по улице Якубовского.

Это произошло вечером. Незнакомец схватил женщину за горло и начал душить. Она сумела вырваться и тут же вызвала милицию. Правоохранительные органы задержали 36-летнего неработающего могилевчанина, который ранее уже был судим.

Оказалось, что мужчина обознался: он принял женщину за свою знакомую.

- Мужчина испытывал к своей знакомой сильную неприязнь. В тот вечер он находился в состоянии алкогольного опьянения. Не особо дружелюбный со своей знакомой и в трезвом виде, будучи пьяным, он совсем перестал себя контролировать, - рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Женщины были похожи по телосложению и цвету волос, а на полутемной лестничной клетке мужчине показалось, что это именно его знакомая.

Сейчас правоохранительные органы дают правовую оценку действиям могилевчанина.

Могилев: новости