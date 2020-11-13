Лукашенко - политобозревателям Беларуси и ближнего зарубежья: У нас сегодня нет закрытых тем

Лукашенко заявил журналистам, что в разговоре с журналистами нет закрытых тем. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, во Дворце Независимости дает интервью политическим обозревателям Беларуси и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает БелТА.

- Подобные встречи - это важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией. Это хорошая возможность обозначить именно свою позицию по тем проблемам, которые волнуют людей, поразмышлять, а также получить соответствующий отклик. Данная беседа - это также хорошая возможность достучаться до тех, кто еще не понял до конца всей сути текущего момента. И я говорю о наших зарубежных друзьях, которые не совсем верно оценивают все происходящее в Беларуси, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что разговор обязательно должен получиться содержательным и откровенным.

- Я готов ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Хочу подчеркнуть, что в разговоре у нас с вами нет закрытых тем, - заявил Лукашенко.

На интервью с Александром Лукашенко присутствуют первый зампредседателя ОНТ Дмитрий Бочков, первый зам. генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев, председатель правления агентства «Хабар» (Казахстан. - Ред.) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов на молдавском телеканале Accent TV Юлия Белянская, а также политический обозреватель «Первого канала» Наталья Поликарпова.

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