«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли». Врачи БСМП прокомментировали заявление СК, что погибший Роман Бондаренко был пьян

Медик из больницы, где умер Роман Бондаренко, утверждает, что в его крови не было алкоголя. Фото: TUT.BY.

Медик из минской БСМП, где вечером 12 ноября умер избитый 31-летний Роман Бондаренко, прокомментировал порталу TUT.BY заявление Следственного комитета о том, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», - рассказал порталу один из врачей БСМП.

Медик объяснил, что при поступлении пациента в больницу в документах первичного осмотра врача в приемном отделении возможны отметки «Алкогольная интоксикация - ?».

«Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове. Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», - рассказал медик.

Портал отмечает, что врач общался с журналистами на условиях анонимности. Официального подтверждения или опровержения данной информации на момент подготовки публикации не поступало.

Роман Бондаренко был избит в минском дворе, известном как «Площадь перемен». Медики не смогли спасти молодого человека, он умер в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти мужчины, в заявлении СК сказано, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.