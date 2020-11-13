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«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли». Врачи БСМП прокомментировали заявление СК, что погибший Роман Бондаренко был пьян

По факту гибели минчанина Романа Бондаренко правоохранительные органы проводят проверку
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Медик из больницы, где умер Роман Бондаренко, утверждает, что в его крови не было алкоголя. Фото: TUT.BY.

Медик из больницы, где умер Роман Бондаренко, утверждает, что в его крови не было алкоголя. Фото: TUT.BY.

Медик из минской БСМП, где вечером 12 ноября умер избитый 31-летний Роман Бондаренко, прокомментировал порталу TUT.BY заявление Следственного комитета о том, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», - рассказал порталу один из врачей БСМП.

Медик объяснил, что при поступлении пациента в больницу в документах первичного осмотра врача в приемном отделении возможны отметки «Алкогольная интоксикация - ?».

«Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове. Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», - рассказал медик.

Портал отмечает, что врач общался с журналистами на условиях анонимности. Официального подтверждения или опровержения данной информации на момент подготовки публикации не поступало.

Роман Бондаренко был избит в минском дворе, известном как «Площадь перемен». Медики не смогли спасти молодого человека, он умер в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти мужчины, в заявлении СК сказано, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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