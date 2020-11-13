В редакцию газеты «Народная Воля» 13 ноября пришел ОМОН - изъяли весь тираж номера

Фото носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель редактора Марина Коктыш сообщила на своей странице в Фейсбуке, что в редакцию газеты в пятницу, 13 ноября, пришел ОМОН. Был изъят весь тираж сегодняшнего номера.

- ОМОН изъял весь тираж сегодняшнего номера газеты «Народная Воля». Без документов, без оснований, без каких-либо бумаг. Они просто приехали, и просто все изъяли. Также был задержан наш водитель, который привез газету, и двое волонтеров, - написано в сообщении.

Марина рассказала порталу tut.by, что сотрудники милиции пришли в редакцию сразу после того, как водитель привез тираж.

- У нас забрали весь тираж - 25 тысяч. Нам не оставили ничего взамен. Когда пришли в офис сотрудники милиции, то спросили, на каком основании мы продаем газету. Но мы же легальное издание - у нас есть лицензия, нас никто не запрещал, - отметила Коктыш.

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