В Гомеле спасатели вытащили ногу девочки из велосипедного колеса

В Гомеле девочка застряла ногой в велосипеде, понадобилась помощь спасателей. Фото: МЧС.

Гомельские спасатели помогли пятилетней девочке, нога которой застряла в велосипеде.

Сообщение о том, что ребенку нужна помощь, поступило в диспетчерскую 12 ноября 2020 года в 18.27.

Когда спасатели прибыли в дом по улице Хатаевича, оказалось, что у 5-летней девочки правая нога зажата между спицами заднего колеса велосипеда. Девочка не могла сама освободиться, плакала, жаловалась на сильную боль в ноге.

Спицы спасатели перекусили кусачками, ногу девочки освободили.

После осмотра работниками скорой медицинской помощи девочка доставлена в учреждение здравоохранения «Гомельская областная детская клиническая больница» с диагнозом «перелом», сообщает пресс-служба МЧС.

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