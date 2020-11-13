На МКАД водитель каршерингового авто не справился с управлением и врезался в столб. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что водитель автомобиля «Фольксваген» двигался в третьей полосе по внешнему кольцу МКАД. На 17-м километре он не справился с управлением, ушел в занос и врезался в осветительную мачту, - пояснили в ведомстве.

В результате произошедшей аварии водитель с травмами был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

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