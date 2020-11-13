Фото: в Гомеле выстроилась цепочка памяти о Романе Бондаренко - тут же появилась милиция

В Гомеле выстроилась цепочка памяти о Романе Бондаренко - пришла милиция Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В полдень 13 ноября в Гомеле, как и в других городах Беларуси, некоторые люди почтили память 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. «КП» заметила трех девушек с плакатом «Вечная память» на крыльце цирка - месте, где в августе проходили массовые акции послевыборных протестов.

Первыми в цепочку стали три девушки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Девушкам сигналили некоторые проезжающие мимо машины. Несколько прохожих приветствовали девушек, поднимая вверх руку. Было заметно, что многие понимали смысл акции.

К девушкам стали присоединяться люди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Всего три девочки у нас вышли… - говорили между собой женщины средних лет.

К девушкам присоединились еще три человека, зажгли лампаду, а примерно минут через пять после начала акции к цепочке подошли двое милиционеров. Они стали спрашивать документы и снимать стоящих на камеру. В итоге люди разошлись.

Тут же появились милиционеры Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В гомельских ТГ-чатах писали, что еще несколько групп собирались в цепочки памяти в других местах города. Сообщается о задержаниях.