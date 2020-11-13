Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 ноября 2020 года: снова рекорд по заболевшим - почти 1200 человек

В Беларуси за сутки новый рекорд по количеству заболевших - 1167 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 11 ноября. За сутки новый рекорд по заболевшим - 1167 человек за сутки.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 111 622 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 727 человек.

Всего в Беларуси на 13 ноября коронавирусной инфекцией переболели 93 570 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1027 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 814 373.

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