Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 ноября 2020 года: снова рекорд по заболевшим - почти 1200 человек

В Беларуси за сутки новый рекорд по количеству заболевших - 1167 человек
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 11 ноября. За сутки новый рекорд по заболевшим - 1167 человек за сутки.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 111 622 человека.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 727 человек.
Всего в Беларуси на 13 ноября коронавирусной инфекцией переболели 93 570 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1027 пациентов, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 814 373.
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