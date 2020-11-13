Курсы валют в Беларуси на 13 ноября: евро на торгах подорожал, а доллар подешевел

Курсы валют в Беларуси на 13 ноября
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 13 ноября, прошли торги. Евро подорожал, а доллар подешевел. Данная информация была размещена на сайте БВФБ.
Евро подрос на 0,0073 и теперь стоит 3,032 белорусского рубля.
Доллар подешевел на 0,0011 и теперь стоит 2,5669 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0103 и теперь стоит 3,3216 белорусского рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, но годовая инфляция будет больше запланированной.
В Нацбанке и правительстве рассказали о ситуации в экономике Беларуси. (подробности)
Что больше всего подорожало в Беларуси в октябре? Посмотрите, это интересно.
Национальный статистический комитет опубликовал традиционную статистику изменения цен. (подробности)
Беларусь начала переговоры с «Газпромом» о поставках газа с 2021 года.
В российском концерне заявили, что на 11 ноября уже полностью урегулирован вопрос о белорусской задолженности. (подробности)