Курсы валют в Беларуси на 13 ноября: евро на торгах подорожал, а доллар подешевел

Курсы валют в Беларуси на 13 ноября Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 13 ноября, прошли торги. Евро подорожал, а доллар подешевел. Данная информация была размещена на сайте БВФБ.

Евро подрос на 0,0073 и теперь стоит 3,032 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,0011 и теперь стоит 2,5669 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0103 и теперь стоит 3,3216 белорусского рубля.

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