В Гомеле декан отказался наказывать студентов за протесты, он лишился должности

Декан из Гомеля отказался наказывать студентов за протесты. Он больше не декан. Фото: Сильные новости.

В Гомеле декан одного из факультетов университета имени Сухого лишился должности из-за отказа наказывать студентов за протесты. Об этом сообщают Сильные новости.

Владимир Лукьяненко – кандидат физико-математических наук, доцент. По информации издания, администрация вуза передала ему список студентов, которые привлекались к административной ответственности по статье 23.34 и устно поручили вынести им выговора или сделать замечания. Декан отказался это делать. Через некоторое время ему напомнили о поручении, но Лукьяненко снова отказался его выполнять. Мужчина рассказал корреспонденту Сильных новостей, что считает это распоряжение незаконным. После этого Лукьяненко пришлось оставить должность декана, теперь он работает в университете преподавателем.

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