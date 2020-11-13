Кто видел Илью? В Витебске пропал 12-летний мальчик

Это Илья, ему 12 лет. Он ушел из дома. Если вы знаете, где он, позвоните в милицию! Фото: УВД.

В Витебске ищут 12-летнего Илью Вурганова, который ушел из дома . Мальчик живет на улице Актеров Еременко, последний раз его видели 12 ноября около половины восьмого вечера на улице Баграмяна, 10 около магазина «Копеечка».

Илья – худощавый подросток ростом 140 см. Он был одет в черно-серую куртку, темные штаны. У Ильи есть особая примета – ожог на шее слева.

По информации правоохранительных органов, раньше Илья часто уходит из дома.

Информацию о местонахождении Ильи просьба сообщить по телефонам: 102 либо 37-61-02, 711-53-16 (МТС), 310-40-02 (А1).

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