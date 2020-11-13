Лукашенко: В Беларуси не пахнет никакой революцией, потому что революционеров нет

Лукашенко, заявил, что никакой революцией в Беларуси не пахнет, потому что революционеров нет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, во Дворце Независимости пообщался с политическими обозревателями Беларуси и стран ближнего зарубежья. Он заявил, что происходящее в Беларуси – это не революция, потому что нет революционеров. Отрывок со встречи показали в эфире новостей на телеканале «Беларусь 1».

- На сегодняшний день мир живет в условиях серьезных потрясений. У планеты системный кризис. А если вспомнить еще и про коронавирус, то он – ширма, под которой глобальные игроки пытаются уже в который раз поделить мир на свой манер, - отметил Лукашенко.

И добавил, что у них есть также планы и на Беларусь.

- Да, это парадоксально, но мы считаем это весомым аргументом. Беларусь состоявшееся государство. Она имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Те события, которые происходят в Беларуси после выборов, мы расцениваем как попытку конституционного по лекалам цветных революций. Но здесь не пахнет революцией. А знаете почему? Нет революционеров, - подчеркнул Лукашенко.

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