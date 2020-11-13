«Американский генерал» обещал гомельчанке денег и жениться, а сам выманил у нее 10 тысяч долларов

Женщина поверила, что виртуальный собеседник даст ей 500 тысяч долларов и женится, и оказалась жертвой мошенника. Фото: Оксана БРОВАЧ

48-летняя жительница Гомеля поверила «американскому генералу», с которым познакомилась в сети. Мужчина переписывался с ней несколько месяцев, выдавая себя за состоятельного 42-летнего холостяка, генерала армии США. Собеседник утверждал, что хочет создать с белоруской семью.

У женщины были материальные проблемы, и она не раз жаловалась виртуальному другу на нехватку денег. Тот пообещал помочь и сказал, что вышлет ей 500 тысяч долларов. Правда, чтобы получить деньги, женщина должна была заплатить «пошлину».

- На протяжении нескольких месяцев «генерал» присылал сообщения с указанием различных счетов и сумм для оплаты. Мужчина ослаблял бдительность гомельчанки красочными рассказами о будущей семейной жизни и фотографиями дорогих подарков, которые он купил для нее, - рассказали в Следственном комитете.

В общей сложности женщина перевела на разные счета почти 10 тысяч долларов, прежде чем осознала, что ее обманули. Тогда она обратилась в милицию.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается, - рассказали в СК.

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