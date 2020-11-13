Евросоюз готов ввести дополнительные санкции в отношении тех лиц, которые причастны к насилию в Беларуси. Фото: pixabay.com

Европейский союз готов ввести дополнительные санкции в отношении тех лиц, которые причастны к насилию в Беларуси. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.

ЕС выразил слова соболезнования семье погибшего 31-летнего Романа Бондаренко. Евросоюз солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от белорусских властей.

- Роман Бондаренко скончался в одной из больниц Минска из-за серьезных травм со стороны людей, которые были одеты в штатское. Медиками была проведена многочасовая операция, но спасти его так и не удалось. Это позорный результат со стороны белорусских властей, которые не только осуществляли репрессии против собственного народа, но и создавали ту среду, где может происходить подобное. Белорусские власти игнорируют основные права и свободы. Они продолжают пренебрегать жизнью людей, - написано в сообщении.

В Евросоюзе по-прежнему осуждают насилие со стороны силовиков в отношении мирных граждан.

- Мы очень надеемся, что скоро белорусские власти смогут положить конец насилию преследованию, освободят политических заключенных, а также проведут расследование всех нарушений и фактов злоупотребления властью, которые относятся к нарушению прав человека, и обязательно всех тех, кто был причастен к этому, привлекут к ответственности. ЕС уже ввел санкции в отношении 55 белорусских чиновников, среди которых Александр Лукашенко. И мы готовы ввести еще дополнительные санкции, - подчеркнули в заявлении.

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