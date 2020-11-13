Избили палкой, угрожали ножом. В Новогрудке задержали двоих за нападение на пенсионера

Двое проникли в дом 80-летнего пенсионера и избили его палкой, требуя денег. Фото: Следственный комитет.

Правоохранительные органы установили подозреваемых в нападении на 80-летнего жителя Новогрудка.

Инцидент произошел 11 ноября. Около семи часов вечера в дом к пенсионеру зашли двое неизвестных. Налетчики требовали денег. Они избили пенсионера палкой и угрожали ему предметом, похожим на нож. В это время дома была жена потерпевшего, она успела позвонить сыну и рассказать, что происходит. Услышав, как женщина говорит по телефону, налетчики убежали.

Как сообщили в Следственном комитете, к преступлению причастны двое молодых людей. Одному из них 21 год, второму 22. Накануне один из парней помог супруге потерпевшего, когда они искала своего сына. Женщина отблагодарила его за помощь небольшой суммой денег. Когда женщина пригласила его в дом, чтобы отдать деньги, молодой человек заметил, что в комнате стоит сейф и решил, что в нем должны храниться ценности. Молодой человек спланировал нападение на пенсионеров.

Один из задержанных - неработающий, второй - гражданин другого государства, который временно работает на одном из местных предприятий. Раньше обоих судили за кражи. Сейчас правоохранительные органы проверяют парней на причастность к другим преступлениям.