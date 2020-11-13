В Столинском районе 12 ноября в лесах искали двоих «потеряшек»

Двое мужчин заблудились в лесу в Столинском районе. Один пошел за ягодами, второй - за березовыми ветками. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Два раза спасателям пришлось искать заблудившихся в лесах людей 12 ноября в Столинском районе.

В 19.58 в МЧС поступило сообщение, что человек потерялся на болотах севернее деревни Ольманы. Утром компания из восьми человек ушла туда за ягодами. Когда все решили возвращаться домой, оказалось, что один мужчина заблудился. Он был на связи, тем не менее найти мужчину удалось только в 1.35. В поисках принимали участие спасатели, милиция, работники лесхоза, местные жители. Мужчина не пострадал.

Другой заблудившийся, мужчина пенсионного возраста, пошел в лес недалеко от деревни Хотомель. Пенсионер отправился за березовыми ветками для веников и заблудился. Ситуация осложнялась тем, что у него разрядился мобильный телефон. Нашли пенсионера около часа ночи, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели напоминают: отправляясь в лес, нужно взять с собой небольшой запас еды, воды, нож, спички, необходимые вам лекарства и обязательно удостовериться, что ваш мобильный телефон заряжен.