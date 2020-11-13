В Клецке задержали в цепи солидарности белорусского музыканта, лидера группы «Стары Ольса»

Дмитрия Сосновского задержали и доставили в РОВД в Клецке, но к вечеру того же дня, говорят, могут отпустить. Фото: Relax.by.

Лидера белорусской группы «Стары Ольса» Дмитрия (Змицера) Сосновского задержали в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщила «Наша Нiва».

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в этот день акции памяти умершего 12 ноября Романа Бондаренко проходят во многих городах Беларуси. Дмитрий Сосновский присоединился к такой цепочке солидарности в Клецке. В этом городе Минской области он находился с женой на даче.

Как сообщила «Наша Нiва» после задержания музыканта, его родные дежурят у стен Клецкого РОВД в надежде узнать какую-либо информацию. Там пообещали, что к вечеру Дмитрия Сосновского могут отпустить.

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