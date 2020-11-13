Расследовать смерть Романа Бондаренко будет Генпрокуратура Беларуси

Генпрокуратура взяла на себя расследование гибели минчанина с "Площади перемен". Фото: prokuratura.gov.by.

В пятницу, 13 ноября, стало известно, что дальнейшим расследованием гибели Романа Бондаренко будет заниматься Генеральная прокуратура Беларуси. Об этом в Telegram-аккаунте сообщила пресс-служба ведомства около 16.00 часов.

- По решению генерального прокурора, дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь, - заявила начальник отдела информации и связей с общественностью Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Напомним, роман Бондаренко скончался 12 ноября в больнице, куда был доставлен из Центрального РУВД Минска.

В первой половине дня 13 ноября СК официально заявлял, что по факту смерти минчанина проводится проверка, добавляя в комментарии, что у Романа Бондаренко была диагностирована алкогольная интоксикация. Позже эту информацию опровергли врачи, заявив, что в крови погибшего «было ноль промилле и, вообще, ничего не нашли».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фото: в Гомеле выстроилась цепочка памяти о Романе Бондаренко - тут же появилась милиция.

Сообщается о задержаниях (подробности).

В Клецке задержали в цепи солидарности белорусского музыканта, лидера группы «Стары Ольса».

Дмитрий Сосновский был в Минской области с женой на даче, а 13 ноября присоединился к протестующим местным жителям и был задержан силовиками (подробности).

Фотофакт. На «Площади Перемен» в Минске сотни людей стихийно собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко.

Во дворе многоэтажки на Червякова побывало больше тысячи человек, они несут цветы, зажигают свечи, говорят слова соболезнования и скорби (подробности).