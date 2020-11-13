«Все ж милицию начали обвинять, поэтому я позвонил в Генпрокуратуру»: Лукашенко - о смерти Романа Бондаренко

Лукашенко сказал, что взял на личный контроль дело о гибели минчанина Романа Бондаренко. Фото: БелТА.

О том, что Александр Лукашенко взял дело погибшего 31-летнего минчанина Романа Бондаренко на личный контроль, сообщил Telegram «Пул Первого».

Во время 4-часового разговора с журналистами 13 ноября Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего минчанина Романа Бондаренко.

- Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни это плохо. Тем более молодой человек, - сказал Лукашенко.

Далее он пояснил, что и 12, и 13 ноября он интересовался о том, как движется расследование.

- Вчера (12 ноября - Ред.) я предупредил председателя Следственного комитета, что эта будет раскручиваться проблема. Поэтому надо расследовать: надо честно и объективно все расследовать, - пояснил Лукашенко и добавил. - А сегодня утром, поскольку, ну, все ж милицию стали обвинять, в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: «Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело (или какое там у них расследование). Чтобы не было потом: «А милиция сама расследовала, Следственный комитет…». Хотя у нас они отделены Следственный комитет от милиции.

Далее Лукашенко сказал о том, что стало известно во второй половине дня 13 ноября. То, что Генеральная прокуратура займется расследованием смерти Романа Бондаренко.

- Задача Генпрокуратуры взять это под контроль. Все. Берем под контроль - начинаем расследовать, - заключил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расследовать смерть Романа Бондаренко будет Генпрокуратура Беларуси.

Об этом 13 ноября заявила пресс-служба ведомства (подробности).

На «Площади Перемен» в Минске сотни людей стихийно собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко.

Во дворе многоэтажки на Червякова побывало больше тысячи человек, они несут цветы, зажигают свечи, говорят слова соболезнования и скорби (подробности).