«Вырву трахею…» В Витебске задержали мужчину, который угрожал расправой девушке-преподавателю МВД

Мужчина разместил на странице девушки в социальной сети множество сообщений с угрозами. Фото: кадр из видео МВД.

Правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Витебска, который угрожал лейтенанту милиции Кристине Казаной. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кристина Казаной, преподаватель академии МВД, стала объектом травли после того, как в сети появилось предположение, что она причастна к избиениям задержанных в изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске. По рассказам людей, которые были задержаны во время акций протеста, светловолосая сотрудница милиции по имени Карина (по другой версии- Кристина), проявляла к задержанным неоправданную жестокость.

Как рассказала «Комсомолке» Кристина Казаной, ей стали угрожать из-за того, что ее имя и цвет волос совпали с именем и цветом волос сотрудницы милиции, о которой рассказывали задержанные. Девушка рассказала, что не только не работала в изоляторе временного содержания, но и не знакома ни с кем из его сотрудников и до недавнего времени не знала, где он расположен.

Мужчина, которого задержали в Витебске, писал сообщения угрожающего характера на стене Кристины Казаной Вконтакте. Он подписывался ником «Эдуард Лавренов».

-Мужчина разместил на странице девушки Вконтакте множество сообщений, в которых писал, что ее найдут и убьют самым жестоким образом, который не позволит родным ее опознать. Сообщения были прокомментированы другими пользователями сети, которые предложили устроить девушке публичную казнь, - рассказал заместитель начальника отдела управления по Витебской области ГУСБ МВД Роман Садковский.

У задержанного изъяли пневматический пистолет, компьютерную технику, два квадрокоптера и несколько видеокамер. В отношении него возбудили уголовное дело, ему может грозить лишение свободы до шести лет.

Видеоматериалы МВД содержат также кадры, на которых задержанный раскаивается и просит прощения у Кристины Казаной. Мужчина утверждает, что «был недостаточно осведомлен, чтобы выносить суждения по ее поводу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расследовать смерть Романа Бондаренко будет Генеральная прокуратура.