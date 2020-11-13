Кого и за что смогут лишать гражданства Беларуси?

Депутат Василевич разъяснила нововведения законопроекта, предложенного МВД. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что белорусские депутаты готовят закопроект, который позволит лишать граждан Беларуси гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны, стало известно 13 ноября. Основанием для этого может также стать террористическая или экстремистская деятельность, пишет БелТА.

«Закон о гражданстве нужно совершенствовать»

Законопроект белорусские парламентарии намерены подготовить к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии, в первом чтении он был принят 4 июня 2020-го года. Если проект будет одобрен, то соответствующие изменения будут внесены в закон «О гражданстве».

- Законодательство о гражданстве нужно совершенствовать с учетом происходящих общемировых миграционных и экономических процессов, - уверенно заявила Мария Василевич, член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей, говоря о новациях законопроекта.

По словам депутата Василевич, после корректировки закона о гражданстве будут решены актуальные задачи республики. Здесь она назвала улучшение демографического и экономического потенциала, а также обеспечение внутренней безопасности и стабильной общественно-политической системы.

Лишать белорусского гражданства смогут только тех, кто его приобрел, а не белорусов по рождению. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства»

К слову, в документе предлагается и либерализации некоторых процессов. Например, сроки непрерывного проживания в Беларуси для иностранцев перед подачей заявления на гражданство могут быть сокращены (Прим.: с 7 до 5 лет). А получить белорусское гражданство смогут в упрощенном порядке больше людей. При этом будут уточнены основания, на которых может быть отказано в приобретении гражданства Беларуси.

- Еще предлагается новый для Беларуси институт - восстановление в гражданстве, - заметила Мария Василевич. - Но и предусматривается возможность утраты белорусского гражданства: из-за террористических или других экстремистских действий либо причинения тяжкого вреда интересам нашей страны. При этом в новом законопроекте не будет случаев, когда прекращение гражданства поможет избежать ответственности за совершенное преступление. И будет сужен круг лиц, имеющих право на восстановление в гражданстве.

Позже в своем Инстаграм белорусская депутат уточнила, что автором законопроекта «О гражданстве» является МВД. А норма о лишении гражданства будет предусмотрена только для тех, кто приобрел гражданство, то есть не для белорусов по рождению.

Некоторые детали законопроекта депутат Василевич разъяснила у себя в Инстаграм. Фото: скрин | соцсети.

Дети, рожденные в Беларуси, смогут получать белорусское гражданство

Во время работы над документом поступал и ряд предложений. И во время доработок, в которых участвовали представители международных правовых организаций, были внесены и коррективы. Например, была предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации для детей, родившихся и постоянно проживающих в Беларуси, чьи родители являются лицами без гражданства.

- Будут рассматриваться заявления на приобретения гражданства, даже если в период рассмотрения лицо признано судом недееспособным. Получит уточнение порядок приобретения гражданства для установления материнства или отцовства, - перечислила Василевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД заявили, что проводится проверка на принадлежность Кондрусевича к белорусскому гражданству.

В ведомстве отметили, что он его не лишен (подробности).

Минский епископ опроверг, что у архиепископа Кондрусевича двойное гражданство, и заявил о преследовании Католической церкви.

По словам генерального викария Минско-Могилевской архиепархии, так и нет официального объяснения, почему главу католиков не пустили в Беларусь, а Лукашенко недостаточно информирован о ситуации (подробности).

Депутат Мария Василевич рассказала о первом дне в парламенте.

22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» на первое заседание надела на запястье оберег - красную нитку (подробности).