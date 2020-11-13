Видеофакт. Лукашенко о транзите власти: «Вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, уйду с этого поста»

Лукашенко вновь заявил, что бежать он никуда не собирается. Фото: БелТА.

В пятницу, 13 ноября, Лукашенко, общаясь с журналистами, ответил на вопрос о транзите власти. Этот вопрос задал Ерлан Бекхожин, возглавляющий в Казахстане информационное агентство «Хабар». Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- Каким вы видите транзит власти? Будете ли вы использовать его как казахстанский опыт или у вас есть свой какой-то подход. И вообще, есть условия какие-то - вдруг вы откажетесь от президентских полномочий? Вдруг? - спросил казахстанский журналист.

- Нет, вдруг я не откажусь, - уверенно заявил Лукашенко и продолжил. - Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг это опасно…

Далее Александр Лукашенко обрисовал свои политические цели на ближайшее время:

- Детально, с принятием Конституции и прочее, по срокам - я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться, и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу, - резюмировал Лукашенко.

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