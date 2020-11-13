В Гомеле силовики не дали горожанам провести акцию памяти Романа Бондаренко. Во второй раз

Гомельчане собрались в центре города, чтобы почтить память Романа Бондаренко. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В пятницу, 13 ноября, во многих городах Беларуси люди вышли на акции солидарности, чтобы почтить память погибшего 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Молодой человек был жестоко избит из-за конфликта по поводу БЧБ-символики на «Площади перемен».

Корреспондент «Комсомолки» передавал, что такие акции проходили и в Гомеле. Днем люди собрались в цепочку солидарности, но сразу же приехала милиция. Вечером люди вновь собрались на площадке перед цирком, и когда протестующих собралось около 20 человек, в центр города приехали три милицейских УАЗика.

Милиционеры снимали на камеру участников протестной акции. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Подойдя к собравшимся мужчинам и женщинам правоохранители в форме объявили, что это несанкционированное мероприятие и потребовали разойтись, чтобы не быть задержанными. Гомельчане попробовали поговорить с правоохранителями. В это время милиция снимала всех на камеру, а также проверила документы у нашего корреспондента.

Участники цепи солидарности попробовали поспорить с милиционерами, но безрезультатно. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Спустя 15 минут пустых споров собравшиеся были вынуждены уйти, в итоге они пошли «гулять» по Советской улице. При этом милиционеры шли за ними следом. О задержаниях на 20.00 часов не сообщалось.

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