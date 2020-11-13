Лукашенко о студентах: «Выкинули» мы этих 300 человек, не скажу, что отмороженные и плохие. Одумаются - из них могут вырасти нормальные люди

В «студенческих бунтах», по словам Лукашенко, участвует мало людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Лукашенко поручил выработать механизм и рассмотреть вопросы отчисления в Беларуси студентов, участвующих в протестах, сообщило БелТА.

По словам Лукашенко, в «студенческих бунтах» участвует мало людей, так как подавляющее большинство хотят просто спокойно получить образование. С другими же решено было решать вопрос «по-мужски»:

- Вы против меня воюете? Вот как с ними поступить? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь - иди в армию или поработай, - пояснил Лукашенко.

После же отчисления из вузов белорусских студентов, по словам Лукашенко, к нему стал поступать «вал писем» от их родителей. Мол, родители преданны ему готовы «воевать и бороться» за Лукашенко, а дочке «забили голову», так случилось и отчислили.

- Родители же мечтали, чтобы ребенок был в университете, и вот завалили письмами. «Выкинули» мы этих 300 человек - я не скажу, что они отмороженные и плохие. Успевают нормально, некоторые вообще очень способные. Потеряем же их. Поедут в эту Польшу, пусть там работают, но они там не нужны. Одумаются - и из этих ребят могут вырасти нормальные люди, - заметил Лукашенко.

Поэтому, по его словам, правительству и должностным лицам было поручено выработать механизм работы с отчисленными студентами. Это Лукашенко назвал практикой «под гарантии». Здесь же он пояснил, что и раньше в Беларуси так делали:

- Протестунов под гарантии выпускали. И сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект помилования под залог, под гарантии, под обязательства. Я имею право помиловать человека. В эти события, особенно в конце августа - начале сентября, я очень широко это использовал: родители приходили, комсомольцы, профсоюзы брали на поруки человека. И это давало эффект, - напомнил Лукашенко.

Вопросами студентов будут занимать «комиссии по вузам», которые будут сформированы в ближайшем будущем.

- Заявления родители, многие студенты пишут. На них же надо отвечать. Нам не нужна драка в обществе. Во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли, и мы смогли договориться, - заключил Лукашенко.

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