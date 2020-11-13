Лукашенко о Тихановской: Уехала в Литву и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать?

Лукашенко заявил, что оппозиционные предатели хотят сломать Лукашенко, как "главный тут оплот тоталитаризма". Фото: БелТА.

В 4-часовом разговоре Александра Лукашенко с международными и белорусскими политическими обозревателями был задан вопрос о диалоге с оппозицией, проинформировало БелТА.

В этом вопросе Лукашенко был категоричен, он заявил, что к диалогу с представителями оппозиционных сил он готов, но также и не готов разговаривать с предателями и террористами. В частности говоря об экс-кандидате в президенты Светлане Тихановской, он вспомнил, что способствовал ее отъезду в Литву и теперь не видит, о чем он с ней может разговаривать.

- О чем я могу разговаривать с человеком, которая меня уговаривала, просила: помогите выехать из Беларуси, там мои дети (она заранее в Литву их отправила). Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?! - возмутился Лукашенко.

Далее он продолжил тему, заявив, что и в Беларуси «хватает не только протестунов, но и оппозиционеров», попросив их не путать.

- Они здесь. И я с ними даже в СИЗО разговариваю, - напомнил Лукашенко о своих переговорах 10 октября в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским, Юрием Воскресенским и другими заключенными. - Там же сколько-то человек выпустили: идите, пожалуйста, организовывайтесь.

Здесь Лукашенко также напомнил, что освобожденный из-под стражи политолог Юрий Воскресенский уже официально зарегистрировал «Круглый стол демократических сил», и в диалог это учреждение уже включилось. По словам Лукашенко, в него вошли несколько десятков человек и с ними он точно встретиться.

- Сейчас идет диалог там на низком, среднем уровне и прочее. Он же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь, - пообещал Лукашенко.

И вновь вернулся к тем, с кем диалог вести не собирается. Это, по его словам, «предатели и террористы». Те, кто причастен к гибели людей, терактам на железной дороге и ЛЭП, взрывам и коктейлям Молотова в административные здания.

- С предателями и террористами о чем говорить? Кто они такие, чтобы я с ними разговаривал? Они же ни одного позитивного шага в направлении Беларуси не сделали, - уверен Лукашенко. - Вы знаете их последнее требование? Отключить Беларусь от банковской системы SWIFT: отключить, опустить и обрушить страну.

Резюмируя Александр Лукашенко заявил, что и оппозиционным «предателям» диалог с ним не нужен. Хотят они лишь «сломать Лукашенко, как главный оплот тоталитаризма».

- Давить на меня бесперспективно. Мы все переживем, но мы маску с них сорвем. Мы им покажем, кто есть кто, - заключил он.

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