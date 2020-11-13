«Чья бы корова мычала»: Лукашенко прокомментировал заявление Зеленского не называть его президентом

Лукашенко заявил, что обвалить за 1,5 - 2 года доверие народа до 30%, как, по его словам, это сделал Зеленский, - "надо умудриться". Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в пятницу, 13 ноября, во Дворце Независимости состоялось большое интервью Александра Лукашенко представителям зарубежных СМИ. В разговоре затрагивались разные темы и о погибшем в Минске Романе Бондаренко, и о революции в Беларуси, об отчисленных студентах, и о транзите власти.

Иностранные политические обозреватели спрашивали о взаимоотношениях с их странами и президентами. Такой вопрос задал и украинский журналист:

- На каком уровне у вас происходит диалог с главой Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что к вам будет обращение просто Александр Лукашенко без слова президент? - спросил Павел Кужеев, главный редактор «112 Украина».

В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали видео ответа Лукашенко на этот вопрос, охарактеризовав его как «крепкий ответ».

- Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов, он обвалился: вот недавно, кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за 1,5 - 2 года так обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала, - ответил Лукашенко пословицей.

Однако говоря об отношениях с Украиной, затем Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы были сохранены добрососедские дружественные отношение между странами, проинформировало БелТА. Говоря о введенных солидарно с ЕС санкциям в отношении Беларуси, Лукашенко заметил, что это «влияние и выверты президента Зеленского».

- Это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это бы не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа, как минимум, - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Беларусь в свою очередь всегда поддерживала Украину, а сам он имеет даже кровное родство с украинцами.

- Вводить санкции против Беларуси, которая всегда, даже в ущерб себе, занимала проукраинскую позицию? Против Лукашенко, корни прадедов которого между Киевом и Черниговом? Я вообще проукраинский человек, и вы после этого против меня санкции ввели?! - возмутился Лукашенко.

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