Еще в одном крупном регионе Беларуси из-за коронавируса ввели обязательный масочный режим

Ношение защитных масок становится обязательным все в большем числе регионов Беларуси. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее «Комсомолка» публиковала полный список районов и облцентров республики, в которых на 12 ноября был введен обязательный масочный режим. Последним областным центром, где обязали носить маски, стал Брест.

Но похоже, что ситуация во время второй волны пандемии COVID-19 будет только развиваться, и не исключено, что скоро защитные маски станут обязательны повсеместно.

Еще одним крупным райцентром Беларуси, где ввели обязательное ношение масок, стали Барановичи. Такое решение Барановичский городской исполком принял в пятницу, 13 ноября.

С этого дня в городе исключается проведение групповых презентаций, дегустаций или рекламных акций в ТЦ, магазинах, кафе, ресторанах и т.д. А также запрещаются выставки, презентации и ярмарки не под открытым небом.

При этом горожан обязали носить защитные маски постоянно в медучреждениях и аптеках, учреждениях культуры и соцобслуживания, магазинах и общепите, развлекательных заведениях и организациях социально-бытового обслуживания, в транспорте, банковских и почтовых отделениях.

В графе о сроках ограничительных мер стоит не обнадеживающее - «постоянно».

Информации о том, будут ли аналогичные меры внедряться во всем районе, пока не уточняется. Но в пригородном и междугородном транспорте, магазинах и банковских филиалах, объявления о масках висят уже продолжительное время.

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