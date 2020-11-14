Лукашенко пообещал, что под новый год уступит часть властных полномочий

Лукашенко сказал, что подпишет указ о передаче полномочий, если белорусские парламент и правительство смогут договориться по некоторым вопросам без его участия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В большом интервью с политическими обозревателями 13 ноября Александр Лукашенко заявил, что планирует поделиться своими полномочиями с другими органами власти еще по действующей Конституции Беларуси, пишет БелТА. Уточнил Лукашенко и сроки, когда это может произойти - «до нового года».

По его словам, так называемая белорусская элита, хочет изменений в Конституции, для того, чтобы появились баланс и противовесы, то есть некое уравновешивание во власти.

- Я уже это начал делать. Даже при нынешней Конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 президентских полномочий, которые еще по нынешней Конституции можно передать другим органам власти. Это мы начали делать. Передать полномочия можно. А вот как они понесут эти полномочия - вопрос, - засомневался Лукашенко.

Также он заверил, что еще до нового 2021-года некоторые полномочия уже будут переданы - «кое-что народ увидит», пообещал Лукашенко. Для этого будет проведено что-то вроде эксперимента. Как пояснил Лукашенко, для парламента и правительства будут предложены некие «5 вопросов» и, если решение по ним будет принято без его участия, то закон будет принят.

- Я закон подпишу, если вы договоритесь. Так я покажу людям, как можно работать вне вот этой авторитарной системы, которая прописана по Конституции, не нарушая Конституцию, - заверил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что ему предложили передать 71 полномочие.

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