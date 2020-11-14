Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Фото: БелТА.

Стало известно о смерти известного советского народного артиста. Армена Джигарханяна не стало в субботу, 14 ноября, пишет ТАСС.

О смерти артиста журналистам сообщил его друг и официальный представитель Артур Согомонян.

- Армен Борисович скончался сегодня в шесть утра, - прокомментировал Согомонян.

Знаменитому актеру было 85 лет.

В последние годы Джигарханян тяжело болел. А в январе 2018-го года его экстренно госпитализировали прямо из его театра в Москве. В Пироговской клинической больнице у пожилого актера были диагностированы проблемы с сердцем, гипертонический криз, было подозрение на невралгию и вирусную инфекцию. В апреле того же года Джигарханян был госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее вышел из нее.

Карьера актера Армена Джигарханяна началась с дебюта в кино в 1960-ом году. Всего же он сыграл более чем 250 фильмах, среди них такие картины золотого фонда кино, как «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи», «Ширли-мырли» и многие другие.

У Армена Джигарханяна есть и мультгерой, сделавший его популярным у аудитории всех возрастов. Он озвучил харизматичного волка из мультфильма «Жил-был пес», фраза из которого: «Ты заходи, если что», стала крылатой.

В 1996-ом году Джигарханян стал президентом и худруком Московского драматического театра. Театр носит его имя.

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