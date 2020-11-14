Посольство США прокомментировало смерть Романа Бондаренко

Американские дипломаты о смерти Романа Бондаренко: "Мы выражаем соболезнования его семье и солидарны со всем белорусским народом, оплакивающим его утрату". Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На сайте посольства США в Беларуси появилось официальное заявление по поводу трагической смерти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

- Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался 12 ноября от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском. Мы выражаем соболезнования его семье и солидарны со всем белорусским народом, оплакивающим утрату, - говорится в заявлении.

Также американские дипломаты призвали белорусские власти к проведению прозрачного расследования обстоятельств гибели Романа Бондаренко, к привлечению к ответственности все виновных в его смерти.

Еще в посольстве США вновь осудили продолжающее насилие и репрессии в Беларуси.

- Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться. Мы еще раз призываем власти Беларуси предоставить белорусскому народу его право свободно и мирно выражать свое мнение, собираться и подавать обращения своему правительству. Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее, - заявили дипломаты.

Напомним, ранее смерть Романа Бондаренко прокомментировали представители Евросоюза. Они выразили соболезнования семье погибшего минчанина и заявили, что готовы ввести новые санкции в отношении причастных к его гибели.

Александр Лукашенко заявил, что взял расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко под личный контроль, и рассказал, что конфликт развязался из-за БЧБ-символики с дружинниками Минска.

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