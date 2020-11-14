«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли?»: Лукашенко рассказал, что всю жизнь благодарит Кебича

Лукашенко сказал, что материалы расследования возможного покушения на него в 1994-ом году он просто отдал в архив КГБ. Фото: БелТА.

В пятницу, 13 ноября, во время большого интервью с политобозревателями из Беларуси, Украины, России, Молдовы и Казахстана, Александр Лукашенко рассказал, что его первые президентские выборы в 1994-ом году могли для него закончиться трагически.

- Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил, и не рассказывал, - заявил Лукашенко.

А победив на выборах, Лукашенко отправил документы о готовящемся покушении в архив КГБ, даже не став расследовать этот случай. Спустя время он узнал, что устранить кандидата Лукашенко предлагали его оппоненту.

- К моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли «доброжелатели» и предложили: «Мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. Свалим это все на Позняка и Шушкевича, на националистов», - поделился Лукашенко, объяснив, что и он, и Кебич были в «альтернативе нацменам».

По словам Лукашенко, это был реальный вариант, и если бы это случилось, то и разбираться бы никто не стал. Мол, из-за других серьезных проблем: развала СССР, ядерного разоружения и т.д.

- Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь его состоянием здоровья. Всегда его поддерживал, - добавил Лукашенко.

Резюмируя, он высказался и о действиях его оппонентов, мол, не надо бежать ни в Польшу, ни в Литву, если хочешь чего-то сделать у себя в стране.

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