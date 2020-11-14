Бывшая жена Джигарханяна назвала уход артиста из жизни невосполнимой утратой для театра

Бывшая третья жена Джигарханяна на сообщение о его смерти. Фото: архив героя публикации.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.

Утрату прокомментировала третья экс-супруга актера, пишет ресурс «Звезда». Виталина Цымбалюк-Романовская заметила, что всю свою жизнь Джигарханян посвятил актерскому ремеслу. Со смертью Джигарханяна российский театр и кинематорграф никогда не будут прежними.

- Ушла целая эпоха советского и российского кинематографа, которому артист посвятил всю свою жизнь. Это невосполнимая утрата и для российского театра - таких ролей, образов и спектаклей, которые воплощал Джигарханян, больше не будет никогда, - отреагировала Романовская на сообщение о смерти Джигарханяна.

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